"Scienziati cinesi creano supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio ma sono tante le proteste". E' il 2015, e questo è un titolo di un servizio di Tgr Leonardo. Si parla di un esperimento condotto in collaborazione fra l'Accademia delle scienze cinese e l'università della North Carolina, cui partecipò anche l'università di Wuhan. Proprio lì, in quella città epicentro della pandemia coronavirus, c'è un un laboratorio di massima sicurezza (classificato come P4). E non è mancato chi ha sospettato, con teorie complottistiche, che da lì sia uscito per sbaglio il coronavirus di oggi. Una tesi che circola da febbraio ma che è stata smentita una settimana fa da uno studio di Nature Medicine, che dimostrava che l'attuale virus è di origine naturale, non artificiale