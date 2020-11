Jose Altafini ha giocato sia nella Juventus che nel Napoli. E a Sky Sport ha espresso il suo ricordo di Diego Armando Maradona: "Ho visto Maradona due volte: la prima volta che sono andato a Napoli e nella finale Milan-Liverpool a Istanbul. Mi ha riempito il cuore di gioia, sembrava un ragazzino, sempre sorridente. Nel 2006 ero poi a Buenos Aires per un servizio e incontrai un ex allenatore che mi disse che Diego non stava benissimo e viveva sul filo del rasoio. Se non avesse fatto la vita disordinata che ha fatto sarebbe potuto essere molto di più di quello che è stato. Oggi ci sono Messi, Ronaldo, Mbappé e Neymar. Ma Maradona e Pelé per me sono ineguagliabili, senza scegliere l'uno o l'altro. Devo dire una cosa, in tutta questa tristezza credo che qualcuno sia contento: gli angeli che da ieri avranno con loro Diego".