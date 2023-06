LaQuesto approccio si allinea alla volontà di ringiovanire la squadra e, naturalmente, contenere i costi. Tuttavia, la Juve non vuole solo continuare il lavoro svolto con gli Under 23 nel progetto Next Gen, ma mira a diventare nuovamente la squadra più rappresentativa nello spogliatoio della nazionale italiana, come nella tradizione. Dopo il campionato europeo, la presenza dei giocatori bianconeri nella Nazionale è drasticamente diminuita, ma Giovanni Manna sta già lavorando su diverse piste che portano ai futuri giocatori azzurri.La strategia si concentra principalmente sulle nazionali Under 21 e Under 20, offrendo così più flessibilità nelle operazioni e una logica di contenimento dei costi. Senza dimenticare Miretti e Fagioli, cresciuti nel vivaio come Kean, la Juve sta osservando e stabilendo contatti discreti per avviare trattative in qualsiasi momento.