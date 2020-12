C’è un giocatore in casa Chelsea che vorrebbe lasciare il club. Non stiamo parlando di Giroud, che progressivamente sta riacquistando terrendo sotto la gestione Lampard, ma di Rudiger, difensore ex Roma. Il centrale ha detto recentemente di non essere più soddisfatto a Londra e, come riporta Le Parisien, il Paris Saint-Germain starebbe pensando di fare un tentativo. Stando a quanto filtra dall’Inghilterra, Rudiger sarebbe stato offerto alla Juventus.