La Roma insiste per Riccardo Calafiori, terzino della Roma che va in scadenza nel 2022 e che, secondo quanto riporta Tuttosport, continua a rifiutare le offerte di rinnovo che arrivano da parte della dirigenza giallorossa. Diciotto anni compiuti lo scorso Maggio, Calafiori è assistito da Mino Raiola e non piace solo ai bianconeri. Su di lui ci sono anche Fiorentina, Inter e PSG. Dopo Luca Pellegrini un altro terzino giallorosso può arrivare alla Continassa.