Un angolo di purgatorio, questo Derby. Allegri dice: "Stanno tutti bene". Tranne però Vlahovic e Chiesa: otto gol in due. Ed è chiaro che sia qualcosa di diverso, la Juve di domani. Può cambiare il modulo, può cambiare l'atteggiamento. Ma non cambia l'obiettivo: serve vincere, per dare continuità e per validare in qualche modo il pari con l'Atalanta, che altrimenti avrebbe il sapore di un'occasione persa.



In tutto questo, il tema Pogba. "Dispiace umanamente", dice Allegri. E sarà inevitabilmente un peso sul morale e non sulla gara: di Paul non c'è mai stata davvero traccia. Però è finita, stavolta sul serio. E la squadra, così come il mister, sarà certamente più povera.



Guarda il video.