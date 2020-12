2







di Andrea Menon

Un anno, questo 2020, che ha tolto tanto alla vita di ciascuno di noi, che ha stravolto il mondo. Un anno fatto anche di partite giocate, ma per la loro quasi totalità giocate senza pubblico. Un anno di vittorie e di sconfitte, che oggi va in archivio. Un anno da mettersi alle spalle per aprirsi al 2021. Ma questa sera a mezzanotte non se ne andrà solo il 2020, ma si chiuderà anche il decennio 2010-2020. Com'è stato? Per la Juve ricco di successi, di trionfi, di scudetti. Ma non solo. Da Berlino a Cardiff, dal settimo posto ai 9 campionati consecutivi. E ancora: i colpi dal mercato, le cessioni dolorose, le scoperte e le identità ritrovate.



Eccolo qui: un decennio di Juve, tra Top e Flop. Anno per anno nella nostra gallery.