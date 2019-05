Gol pesanti, sacrificio e un bianconero



Buon compleanno, @MarioMandzukic9! pic.twitter.com/6nJ3x3h9qM — JuventusFC (@juventusfc) 21 maggio 2019

, un comunicato e un video tramite il proprio sito ufficiale:"«Alla Juve ho trovato una mentalità da vincitori, che è la stessa mia: per questo sono contento oggi come il primo giorno, di qualche anno fa». Sono le parole di Mario Mandzukic, un mese e mezzo fa, in occasione del suo rinnovo contrattuale.Mentalità.Se c’è qualcuno che impersona questa parola è Mario Mandzukic, che oggi compie 33 anni. Mario è un attaccante che segna gol, e anche importanti (tanto per fare un esempio ha risolto Juve-Napoli all’andata).Oggi, di silenzioso, non ci deve essere nulla. Oggi si deve sentire forte l’applauso di tutti noi, mentre auguriamo al nostro campione buon compleanno!".