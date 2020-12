Brasile, da tempi non sospetti fucina rigogliosa di talenti del calcio. Uno di questi è Brenner, attaccante del San Paolo, autore di 9 gol in campionato, 20 da inizio stagione, elevandosi a secondo miglior marcatore della squadra. Come riporta l’emittente brasiliana UOL, sul talento classe 2000 ci sono gli occhi attenti di Juventus, Paris Saint-Germain e Milan, ma attualmente il club maggiormente attratto dal ragazzo è l’Ajax, che starebbe pensando di effettuare un tentativo già nel mese di gennaio.