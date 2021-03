Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è sempre più in bilico, e sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro dà un consiglio al portoghese: "La società ha fatto un tentativo straordinario per aggiungere qualcosa a una squadra che veniva da due finali di Champions. Ma è stato un fallimento, soprattutto nel primo anno contro l'Ajax. In quella stagione il portoghese doveva essere decisivo, le altre due non si possono giudicare per... eccesso di delusioni. Adesso secondo me è meglio se, anche per il suo bene, cambiasse aria".