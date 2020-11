"Metto fuori classifica io, Pelé e Maradona perché calcisticamente siamo tre extraterrestri". Parola di Gianfranco Zigoni da Oderzo (provincia di Treviso, le stesse terre di Alex Del Piero), che vestì il bianconero in due filoni della sua carriera, quelli della sua giovinezza calcistica: dal 1961 al '64 e dal 1966 al '70. Un grande talento, tanto estroso quanto sopra le righe. È tra i protagonisti dello scudetto del 1967, dopo la Juventus giocherà in Roma e Verona, prima di scendere in categorie inferiori. Oggi compie 76 anni.