L'ex difensore Marco Cassetti ha frequentato il corso di Coverciano per prendere il patentino da allenatore Uefa Pro insieme ad Andrea Pirlo, e ai nostri microfoni ha raccontato come potrebbe essere la nuova Juve: "Quando frequentavamo il corso capitava di confrontarci tra di noi tra una lezione e l'altra. Andrea ha sempre parlato bene del suo percorso da giocatore ai tempi di Antonio Conte, per questo potrebbe improntare una squadra con la difesa a tre costruendo il gioco dal basso. Poi non so se giocherà con cinque centrocampisti e due punte, con un trequartista dietro a due attaccanti o in un altro modo. Dipenderà molto anche da chi avrà a disposizione. Credo però che potrà riproporre alcune idee di Conte, magari dando una sua versione".