In cerca di un grande colpo in difesa, l'Atalanta sta pensando a Merih Demiral. I nerazzurri, come riporta Sky Sport, hanno chiesto disponibilità al giocatore che nelle prossime settimane dovrà decidere se lasciare la Juventus o rimanere ancora in bianconero e giocarsi il posto con Bonucci, De Ligt e Chiellini. Il grande ostacolo per l'Atalanta è rappresentato dall'ingaggio del giocatore, che nella stagione appena conclusa ha totalizzato 29 presenze.