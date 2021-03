Dopo l'eliminazione dalla Champions League della Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo a Torino è in bilico. In Spagna insistono su un suo possibile ritorno al Real Madrid parlando addirittura di contatti tra il suo agente Jorge Mendes e la dirigenza spagnola; secondo l'Express Sport, intanto, il club che si tira indietro per la corsa al portoghese è il Manchester United. Niente ritorno a Old Trafford quindi, perché i Red Devils non la considerano una priorità e preferiscono puntare su profili più giovani. In corsa, oltre al Real, c'è anche il Psg.