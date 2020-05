Contatti Leonardo-, così riporta La Gazzetta dello Sport. Tante voci intorno all'ex allenatore della Juventus pronto a tornare in corsa, ma il club che sta facendo passi concreti è il: il club francese non è convinto di Thomas Tuchel, e i dirigenti stanno già lavorando per cercare un sostituto in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lista è proprio quello di Max Allegri. Per ora resta un'idea, ma in futuro potrebbe diventare una possibilità concreta.