Su Erling Haaland c'era mezza Europa, ma alla fine l'ha spuntata il Borussia Dortmund. Anche la Juve ha provato a prenderlo, dopo averlo sfiorato in passato quando stava per portarlo a Torino per soli 5 milioni dal Molde. Ora il classe 2000 prova il grande salto in Germania, ma secondo Sportsmail c'è un retroscena legato alla trattativa con il Manchester United: i Red Devils, infatti, avevano contattato direttamente il padre del giocatore senza passare da Raiola. Motivo per cui, alla fine, il trasferimento non è andato a buon fine.