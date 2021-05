Spunta un nuovo aggiornamento sulla futura panchina di Massimiliano Allegri. Secondo Sky Sport, l'ex allenatore della Juventus è la prima scelta del Real Madrid in caso di addio di Zizou Zidane. Al momento non c'è una trattativa in corso, ma le Merengues sarebbero pronte a iniziarla se dovessero separarsi davvero dal francese. Zidane, tra l'altro, è uno dei nomi accostati alla panchina della Juve per il dopo Pirlo: per un incrocio sull'asse Torino-Madrid sempre più caldo.