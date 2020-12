Tra le priorità della Juve nel mercato di gennaio c'è quella di risolvere la situazione legata al futuro di Sami Khedira. Il centrocampista si allena con i compagni ma da inizio stagione è fuori dai piani della Juve: Pirlo è stato chiaro fin dal suo arrivo, nella sua squadra non c'è posto per il tedesco. Così diversi club hanno messo gli occhi su Khedira, ma secondo Todofichajes.com in pole c'è l'Everton di Carlo Ancelotti. La Juve è pronta a risolvere il contratto con il giocatore per risparmiare qualcosa sull'ingaggio, i Toffees faranno la loro proposta sperando di convincerlo a trasferirsi in Premier.