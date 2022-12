Dal sito dellaIl primo Mondiale da juventino, il primo da portiere titolare della Nazionale. Il 2002 che vive Gianluigi Buffon è un'edizione non felicissima per l'Italia, fermata agli ottavi dalla Corea del Sud. Il numero 1 bianconero avrà modo di rifarsi 4 anni dopo.UN CAMPIONE DI 23 ANNIUna foto che rappresenta il passaggio del testimone. Dopo due anni in Italia, Edwin Van der Sar si trasferisce in Inghilterra. La Juve punta su Buffon, talento assoluto esploso al Parma, già nel giro della Nazionale da anni. Il 2001-02 è la prima delle 19 stagioni che Gigi trascorrerà a Torino: vi arriva 23enne e se ne andrà come il più grande di tutti tempi nel suo ruolo.LE PRESSIONIBuffon impara ben presto quanto giocare nella Juventus rappresenti un livello di difficoltà maggiore. Ogni piccola imprecisione viene sottolineata. E per lui, che ancora deve diventare il titolarissimo in Nazionale, è un'ulteriore sfida per migliorarsi ulteriormente.LA MIGLIORE DIFESADei portieri come Buffon – dei pochissimi che ci sono nel mondo – si usa dire che producano effetti consistenti sulla classifica. Juventus-Milan, del girone di ritorno, ne è una dimostrazione pratica: la Juve vince 1-0 e per conquistare i 3 punti gli interventi del suo numero 1 sono fondamentali. A fine campionato la Signora è la migliore difesa tra le 18 squadre della Serie A.IL PRIMO SCUDETTOUna foto del 5 maggio 2002, quando la Juve vince lo scudetto a Udine. Per Buffon sarà il primo Mondiale vissuto da campione d'Italia. Succederà lo stesso nel 2006, quando si laurea campione del mondo, e nel 2014, terzo tricolore consecutivo sotto la gestione Conte e ultima coppa del mondo alla quale l'Italia partecipa.