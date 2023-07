Mats Hummels pulled up to Rolling Loud Munich in a Juve kit pic.twitter.com/eUdjY6Yu3V — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 10, 2023

Hanno subito fatto il giro dei social le immagini di Matsal festival musicale tedesco Rolling Loud. Niente di strano, se non che il difensore classe 1988 del, già Campione del Mondo con la Germania, indossava unadi qualche anno fa... della, con tanto di patch dello scudetto di fianco al logo. Il video e le foto, neanche a dirlo, hanno subito scatenato le fantasie di mercato dei tifosi bianconeri, che già negli scorsi anni - quando il giocatore era all'apice della carriera - speravano di vederlo difendere i colori della Vecchia Signora, a cui era stato accostato in più occasioni. Per ora, però, non filtra nessun tipo di notizia in tal senso. Guarda il video qui sotto.