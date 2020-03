Your browser does not support iframes.

Il calcio torna in azione, malgrado la tempesta coronavirus stia cercando di fare di tutto per spazzare via la normalità, non solo dal nostro paese. Così, nella cornice desolante di un Allianz Stadium deserto, Juventus ed Inter scenderanno in campo per chiudere questa domenica che, a parte Sassuolo-Brescia, recupera tutta la 26a giornata di campionato. "Fate rumore con i gol" scrive infatti Tuttosport in prima pagina, con Cristiano Ronaldo che ruba l'occhio, così come i tifosi della Juve sperano che il campione portoghese rubi anche il tempo alla difesa dell'Inter. "Un calcio alla paura" invece, è la prima pagina de Il Corriere dello Sport, ed ancora il Derby d'Italia campeggia in copertina. Anche La Gazzetta dello Sport lascia ampio spazio a Juve-Inter, con il titolo "Silenzio, parlano i giganti" a fare capolino tra Lukaku e Ronaldo.