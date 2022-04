Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe interessata ad Ángel Di María. L'esterno argentino - in scadenza di contratto - sembra aver preso la decisione di non continuare con i parigini e l'idea sarebbe quella di un ultimo anno in patria prima di appendere le scarpette al chiodo. A meno che, però, non arrivi qualche squadra europea a sedurlo. E la Juve lo riterrebbe ancora integro e funzionale al suo progetto nonostante i 34 anni.