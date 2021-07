Massimiliano Allegri, in attesa di avere tutta la rosa al completo alla Continassa, pensa già al futuro. E in particolar modo alla, da consegnare prima dell'inizio della competizione europea e valida fino al termine dei gironi.rischia di non far parte di questa lista: il centrocampista brasiliano si è da poco operato per la calcificazione tra tibia e perone, e i tempi di recupero non sono chiari. Per questo motivo il tecnico bianconero Massimiliano Allegri potrebbe escluderlo per la prima fase. Inoltre, i possibili acquisti di Miralem Pjanic e Manuel Locatelli potrebbero spingere ancora più fuori Arthur dalla lista Champions.