Nel mercato di gennaio il Milan ha rinforzato la Primavera con l'arrivo del terzino sinistro classe 2003 Milos Kerkez. Preso dall'Eto Fc Gyor, il giocatore si è raccontato ai canali ufficiali del club ungherese, spiegando che: "Da bambino tifavo per la Juventus, adesso però dovrò cambiare squadra. Per fortuna non ho bisogno di cambiare la mia idea su Paolo Maldini, che penso sia stato il miglior terzino di sempre. Theo Hernandez? Sta dimostrando di essere uno dei migliori in quel ruolo".