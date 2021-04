Ospite a Sky Sport, l'attaccante Robert Acquafresca ha commentato il momento negativo di Cristiano Ronaldo: "Da lui ci si aspetta sempre la giocata vincente e che sia determinante. Quando vengono a mancare queste cose è ovvio che piovono le critiche. Ronaldo è stato preso per alzare l'asticella e vincere la Champions, ma è chiaro che se la Juve esce dall'Europa non è un bene per il portoghese. Anche se ancora oggi rimane sempre uno tra i migliori al mondo".