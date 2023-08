Dopo una prima parte d'estate che lo ha visto al centro delle voci di mercato per la ricchissima offerta giunta per lui dall', il tecnico livornese è stato confermato dalla dirigenza sulla panchina della, con cui domenica ha iniziato ufficialmente la stagione ottenendo una bella e convincente vittoria sul campo dell'Udinese.: pur senza impegni internazionali, infatti, i bianconeri sono attesi da altre 37 partite di Serie A, con lo scudetto che, insieme alla Coppa Italia, è tornato ad essere il grande obiettivo di unareduce da due anni consecutivi senza alcun titolo, e dunque non all'altezza della sua storia. Detto ciò, può sembrare prematuro pensare a ciò che accadrà tra un anno per Allegri. Che però qualche riflessione su di sè l'ha già fatta sicuramente.- Come dicevamo inizialmente, l'allenatore potrebbe aver elaborato una strategia ben precisa, nel momento in cui ha deciso di restare a Torino e respingere le avances degli sceicchi: tornare a vincere con la Vecchia Signora, riscattarsi e smentire gli scettici, diventando nuovamente appetibile agli occhi di più club, anche in Europa.. Un indizio in questo senso arriva anche dal suo, in scadenza nel 2025: ad oggi, infatti, non c'è nemmeno l'ombra di un dialogo con la società per un possibile rinnovo, motivo per cui una separazione con dodici mesi di anticipo non suonerebbe nemmeno così strana. Qualora il suo piano riuscisse, inoltre, Max potrebbe salutare (per la seconda volta) nel migliore dei modi, da vincitore, lasciando un bel ricordo ai tifosi che in questa sua seconda esperienza alla Juve lo hanno spesso e volentieri additato come il principale colpevole di tanti problemi. Almeno finora...