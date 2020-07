2









Calciopoli è una ferita ancora aperta e il presidente Andrea Agnelli non ha mai fatto mistero di voler rivedere le decisioni in sfavore della Juventus prese dalla giustizia sportiva in quell'estate del 2006. Tanto da far ricorso contro la Figc per richiedere l'assegnazione dei due scudetti revocati, il 2004-05 e il 2005-06. L'ultimo dei quali, come ben sappiamo, venne assegnato a tavolino all'Inter. Ebbene, l'11 luglio 2019 arrivò la doccia fredda: il Tribunale Federale Nazionale giudicò inammissibile l'istanza bianconera e confermò il titolo ai nerazzurri. A nulla sarebbe neppure valso poi il ricorso presentato al Coni.