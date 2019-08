Buona la prima quest'anno, con il 2 a 0 alla Pergolettese, ma buona la prima anche lo scorso anno. La Juventus U23 ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, quella dell'esordio assoluto, ma non si è scordata come si inizia. Lo scorso 21 agosto, infatti, prendeva il via ufficialmente l'avventura di quello che, al momento, è ancora l'unico secondo gruppo in Italia. Vittoria per 1 a 0 sul Cuneo, gol di ​Luca Zanimacchia, che però non portò fortuna per il resto della stagione: obiettivi sbagliati o prestazioni sottotono a parte, la nuova U23 ha svoltato quest'estate, con un mercato importante per dare a Pecchia una squadra pronta a giocarsi i playoff di Serie C.