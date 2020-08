In questa annata segnata dal coronavirus, ancora ci sono incertezze sull'inizio della prossima Serie A. Esattamente un anno fa, invece, aveva inizio il campionato 2019-20. La Juventus del nuovo allenatore Maurizio Sarri faceva visita al Parma. Arrivò una vittoria per 1-0 maturata grazie a una rete verso metà primo tempo del capitano: sugli sviluppi di un corner, Alex Sandro tirò da fuori area trovando la correzione vincente sotto misura di Giorgio Chiellini. Quel match segnò anche l'esordio in maglia bianconera per un centrocampista che avrebbe faticato a carburare ma che post lockdown avrebbe sprigionato il suo potenziale: Adrien Rabiot.