L'infortunio lo ha fatto sparire dai radar, ma Sami Khedira aveva cominciato anche questa stagione al centro del campo della Juventus. Fedelissimo di Allegri, aveva fatto breccia anche nel cuore di Sarri, prima di finire come lungodegente in infermerie, tanto da essere escluso dalla lista Champions. Così, tornando indietro di un anno esatto, il 10 febbraio 2019, ecco che si ritrova l'ultimo gol del tedesco con la Juve. Contro il Sassuolo finisce 3 a 0, a segno ci vanno anche Cristiano Ronaldo ed Emre Can, fresco fresco di trasferimento al Dortmund e di primo gol in Germania.