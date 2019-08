Era pressoché un allenamento, quello che accompagnò la Juventus nello scorso Ferragosto. La sfida, con due tempi da 40', contro la formazione U23 però, sancì anche il primo gol in maglia bianconera di Joao Cancelo. Il portoghese, che per replicare in campionato ha poi dovuto aspettare il 2019 (27, gennaio, Lazio-Juve 1 a 2), un anno dopo non è più un calciatore juventino, dopo appena una stagione sotto la Mole. Partito nello scambio che ha portato Danilo due settimane fa a Torino, oggi Cancelo è alla corte di Guardiola al City. In attesa di trovare la prima presenza, oltre al primo gol.