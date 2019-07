Un anno fa approdava a Torino sua maestà Cristiano Ronaldo. Dopo che la Juventus, il precedente 10 luglio, aveva chiuso l'affare del secolo con il Real Madrid, il 15 arriva in città il fenomeno portoghese, accolto con entusiasmo e felicità mai viste da migliaia di tifosi bianconeri, sparsi per la città a caccia di una foto o di un autografo di CR7. E oggi, il 15 luglio di un anno dopo, la Juventus potrebbe festeggiare ancora: a Torino è infatti atteso in giornata Matthijs de Ligt, grande acquisto di questo mercato estivo in arrivo dall'Ajax.