Il 26 dicembre del 2018 la Juventus scende in campo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta, per un insolito turno di Santo Stefano per la Serie A. Per i bianconeri non è una partita da ricordare, ma Cristiano Ronaldo riesce a pareggiare la partita dopo la doppietta di Duvan Zapata, che a sua volta aveva ribaltato l'autorete di Djimsiti a inizio partita. E i bianconeri tirano un sospiro di sollievo, anche considerando l'espulsione di Rodrigo Bentancur al minuto 53.