, poco meno di un anno fa: durante un incontro durato circa un’ora e mezza, la dirigenza della Juventus comunicava all’entourage dila decisione di non proseguire il percorso insieme; niente rinnovo. In quella tarda mattinata, infatti, non arrivò nemmeno una proposta al ribasso, netta la chiusura del club che aveva deciso di puntare su Dusan, dal punto di vista economico, sportivo e di immagine.. Questa volta la Joya vestirà la maglia della Roma e sfiderà gli ex compagni ormai divenuti avversari.