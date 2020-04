1







di Cristiano Corbo

E' una scomoda verità. Che va stretta come un paio di scarpe a cui non vuoi rinunciare, nonostante in cuor tuo abbia già preso una decisione. E' una paura, soprattutto. E parte da lontano, dalle storie di maledizioni e da una pressione mostruosa, ugualmente giustificata. Del resto, non può non aver senso: più la regola rappresenta il 'fallimento', più la vittoria sarà eccezionale. In senso stretto, proprio d'eccezione.



UN ANNO DOPO - Per scherzo o masochismo, in queste mattine in cui viviamo solo di ricordi, l'anniversario di Juve-Ajax è suonato come una sveglia. Ha aperto gli occhi e condizionato l'approccio alla giornata. In un rovescio di medaglie, ha inoltre ricordato a tutti che sì, c'è ancora una Champions da giocare, che poi torneremo a guardarla, che quanto accaduto a Lione ormai è di un mese e una vita fa. Anche se non di una Juve fa. Lei, la squadra, resta sempre la stessa. Perciò, ancora impaurita. E il pensiero, apparentemente un'isola di ottimismo nel mare di rimpianti, ha scoperchiato il vaso di rimpianti ancora trascinato dalla scorsa stagione. Il più pesante dei bagagli mai eliminato, forse la vera missione di Maurizio Sarri. ANCORA PAURA - Un anno dopo, uscire contro quell'Ajax non è assurdo solo per un senno di poi che sa di scaricabarile. Per intenderci: Ten Hag, Tadic, De Ligt, quel gioco. Era un risultato quasi scontato. Giocavano talmente bene da trasformare una Juve carrarmato in una Juve da trincea, con la testa fuori soltanto quando il rumore dei nemici sembrava cessato e un po' di orgoglio fioriva, scusandosi del ritardo con la primavera. Eppure, nessuno è riuscito davvero ad andare a fondo, nessuno ha preso la paura e l'ha vivisezionata per capirne il dramma (tra mille e più virgolette). Lione, per mille versi, ha ricordato proprio quella partita: il furore attorno e una squadra inerme, vittima della paura di non sbagliare. E un anno dopo, nonostante i ribaltoni e i fuoriclasse, nonostante un dieci ritrovato, la sostanza non è mai cambiata: questa squadra, la solita squadra, ha maledettamente paura della Champions.