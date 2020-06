21 anni fa, a Fermo, nasceva Marco Olivieri, giovanissimo attaccante della Juve Under 23. 22 presenze in campionato, 4 gol e 3 assist, così il classe ’99 ha conquistato i bianconeri e ha dato ragione a quel milioni di euro speso dal club la scorsa estate per riscattarlo dall’Empoli. Qui trascorre tutta la trafila delle giovanili, per poi trasferirsi nella Primavera della Juventus nel 2017. Dopo la stagione in chiaro scuro dell’anno scorso, Olivieri si è riscattato quest’anno agli ordini di Pecchia. Brava la Juve ad aver investito sul suo talento. Tanti auguri Marco!