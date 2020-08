Un anno dopo, il club in pole per Federico Chiesa è ancora la Juventus. Nonostante l'arrivo di Dejan Kulusevski in quel ruolo, i bianconeri stanno comunque continuando a seguire con attenzione la situazione relativa al futuro dell'attaccante viola: un anno fa era già stato trovato l'accordo col giocatore ma il presidente della Fiorentina Commisso bloccò tutto; ora la situazione è cambiata, perché i viola hanno aperto alla cessione di Chiesa ma non si siederanno a trattare per un'offerta più bassa di 40 milioni.