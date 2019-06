Un anno di emozioni, vittorie, gol e partite anche sofferte. La Juve in questoha vinto due titoli - scudetto e Supercoppa Italiana - portando a casa metà di quanto disponibile sul piatto. E' stata anche la prima stagione di Cristiano Ronaldo in Italia, in maglia bianconera: un sogno realizzatosi in estate e consolidatosi nel corso di un anno pazzesco.