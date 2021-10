L’ufficialità è arrivata nell’ultimo giorno di un mercato atipico, spostato in avanti a causa del caos scatenato dal Covid, ma la situazione era stata definita già nelle 48 ore precedenti. Articolata la formula: 3 milioni il primo anno e 7 il secondo per il prestito, poi 40 per il riscatto da corrispondere in tre esercizi, più 10 di bonus. Così tutti hanno ottenuto ciò che volevano: Chiesa è andato alla Juve; il club bianconero ha avuto un pagamento (molto) dilazionato;. Una trattativa in cui tutti hanno vinto, insomma, anche se all’epoca qualcuno storceva il naso: troppi soldi per uno così. Sbagliato.Perché ci sono tanti grandi giocatori potenziali, ma sono pochissimi coloro i quali riescono a essere protagonisti assoluti in una grande squadra. Come Federico. Nonostante le difficoltà dei bianconeri nella scorsa stagione, e nonostante fosse appena arrivato tra tante stelle affermate (a cominciare da Ronaldo), si è ritagliato presto uno spazio importante. Ha segnato gol pesanti, anche in Champions, e ha dimostrato di poter essere un leader, un trascinatore, alla faccia della giovane età: il campo racconta sempre la verità, senza guardare la carta d’identità. E il percorso non si è esaurito perché poi ci sono stati il trionfo all’Europeo, con due reti di straordinaria importanza contro l’Austria e la Spagna, e anche questo bell’inizio di stagione, impreziosito dal colpo decisivo contro il Chelsea.Difficile immaginare per il gigante serbo un cammino uguale a quello di Federico, da Firenze alla Torino bianconera, considerate le condizioni economiche della Juve certamente non floride. Ma in una situazione come quella di Vlahovic è fondamentale la volontà del calciatore (anche in questo, Chiesa insegna). E allora chissà qual è il progetto del centravanti viola: restare in Italia, in una squadra di vertice, oppure tuffarsi in un’avventura fuori dal confini della sua seconda patria?@steagresti