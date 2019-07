di Marco Sanfelici

Verso la sera “che volge il desìo a' navicanti e 'ntenerisce 'l core lo dì c'han detto ai dolci amici addio...”, mi giunge una puntualizzazione dal mio amico Andrea Danubi, insostituibile punto di riferimento in cose bianconere: 10 anni fa, 2009 annus horribilis, non più “horribilis” di quelli precedenti e di quello successivo, la Juve comprava 2 brasiliani che di brasiliano avevano solo il passaporto.



Era l'ora di Diego e di Felipe Melo, uno la cartina tornasole di quanto quella non fosse che la pallida copia della Juve e l'altro la pipetta con cui umettare la superficie su cui si era versato il liquido delle nostre lacrime e veder virare il tutto in un verde ammalato del liquame alquanto inquietante. In altri termini, la stessa basicità comprovata, tra ex porta borse improvvisamente divenuti direttori sportivi, ex Roland Garros diventati presidentissimi ed ex “rinascenti” che si stanno chiedendo ancora adesso il perché.



Ebbene sì, 10 anni fa: praticamente allo stesso albore della scrittura puntiforme degli ittiti. Dominavano i prescritti che giocavano contro se stessi, avvezzi per costituzione alla vittoria facile, abituati a gridare al complotto fino ad archittettarlo a puntino. Il bianconero era soltanto una bella combinazione per signore “fashion”, riservato alla domenica per pochi irriducibili ed illusi intimi (ed io tra essi).



Dice: perché sta botta di malinconia? Se ne potrebbe fare a meno, no? No, non se ne può fare a meno, nossignori, per nulla. Ogni volta che una nuova stagione si apre, si srotola o sboccia come un fiore dai petali aperti come le speranze, si deve iniziare con il ricordare quale inferno abbiamo conosciuto. Affinchè non si perda il contatto mnemonico da ciò che una congiura galeotta e criminale ha tentato di produrre, la totale cancellazione di noi stessi, cioè a dire.



Il giorno 10 luglio si riparte. Con tante aspettative, con tante curiosità, con un occhio attento al mercato in divenire e l'altro ai nuovi già in essere (attenzione allo strabismo…). Mancano ancora i brasiliani e gli argentini, oltre a CR7 che da solo fa mezzo “vernissage”. Tante seconde linee e tanti ragazzi under 23 e primavera.



C'è il “comandante del vapore”, chiamato a guidare un transatlantico, dopo l'esperienza di un più limitato traghetto “'tra Torre Annunziata e Mergellina”; è sufficiente per dare una veduta assai profonda, visto che pare che i cancelli siano aperti ai tifosi.



Lascio ad altri colleghi di testata, molto più competenti di me, la enunciazione dei nomi dei convocati. Mi sembra un gran bel numero, foriero di augurio di buona salute e di lunga vita e ciò mi basta. Anzi, se proprio devo dirla tutta: mister Sarri, in attesa degli altri in aggiunta da qui a poco, per il momento, dica 33. Con relativo colpo sulla schiena. O pacca sulla spalla, come più le aggrada.