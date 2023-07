Un gol che conta poco dal punto di vista sportivo., che sembra simboleggiare un enorme punto a capo. Una linea che cancella una stagione passata ai margini, tra la riabilitazione al JMedical e la tribunetta di Vinovo per osservare i compagni di squadra. Parliamo dell’attaccante classe 2005 Ivano, autore della rete del 2 a 1 nell’amichevole vinta dallacontro i pari età delArrivato a Torino dal, nell’estate scorsa, il suo approdo nel mondo bianconero non poteva essere più sfortunato. Subito un brutto infortunio muscolare, purtroppo una costante della prima parte di carriera della punta croata. A restituire l’entità del danno, il comunicato della Juventus del settembre scorso: “Ivano Srdoc è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di sutura e plastica del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra”., ce ne sono voluti di più prima che Srdoc potesse tornare ad allenarsi in gruppo fino a raggiungere le prime convocazioni con la squadra diDi lui, l’allenatore ha detto, nell’aprile scorso: “. Un bravo ragazzo, ma bisogna portarlo avanti con calma e precauzione”. Tre mesi dopo, Srdoc ha potuto iniziare la preparazione con il resto della squadra e subito una soddisfazione: il gol alla prima amichevole dell’Under 19 bianconera.