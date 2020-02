Erling Haaland è un uragano, anche con la nuova maglia del Borussia Dortmund non fa altro che segnare: ieri altri due gol in Champions contro il Psg. Prima di trasferirsi in Bundsliga l'attaccante è stato seguito a lungo anche dalla Juventus, che in passato stava per prenderlo a 5 milioni di euro. Lui intanto continua a stupire tutta l'Europa, ma a svelare il segreto delle qualità di Haaland è l'ex amico di famiglia Jan Aage Fjortoft: "Che vi aspettate da un ragazzo concepito in uno spogliatoio?" ha detto alla tv norvegese. Nello specifico, lo spogliatoio sembra essere quello del Leeds, dove il padre Alf-Inge ha giocato dal 1997 al 2000.