Prima della partita tra Juventus e Benevento, Cristiano Ronaldo è stato premiato due volte per aver raggiunto quota 770 gol in stagione. Il presidente Agnelli gli ha consegnato una maglietta speciale con sopra scritto G.O.A.T. (Greatest Of All Time). L'atra premiazione, invece, è una novità assoluta. CR7 è stato il primo calciatore di sempre ad essere premiato con i Fan Token, la criptovaluta che attraverso l'applicazione Socios permette ai tifosi di partecipare alla vita del club bianconero. Nel panorama europeo, sono diversi i big club che sono entrati a far parte del gruppo di Socios e sono entrati nel mondo delle criptovalute. Mai nessun calciatore, però, era stato premiato con i Fan Token.