di Nicola Balice

Arthur-Pjanic. Lo scambio ormai è storia. Ma uno non è il sostituto naturale dell'altro e viceversa. Un punto chiaro anche alla Continassa, con Fabio Paratici che sul mercato non a caso continua a inseguire un regista puro. Impresa non semplice, considerando l'eccezionalità di un giocatore come Pjanic al netto degli ultimi sei mesi dal rendimento involutivo. Certo, al Barcellona è andata decisamente peggio, nel senso che ormai Arthur è solo in attesa di partire, tra uno sbadiglio in panchina e un infortunio diplomatico, spazio per lui in Liga ce n'è stato pochino e in Champions difficilmente ce ne sarà. Al contrario Pjanic resta una pedina chiave nello scacchiere di Maurizio Sarri, perché se è difficile trovarlo sul mercato figuriamoci in una rosa già priva di un vero vice-Pjanic fin dalla sua formazione. Anche se poi in campionato il bosniaco è rimasto a guadare sia contro l'Atalanta (da acciaccato si è scoperto poi dopo) che contro la Lazio, vale a dire le ultime due partite chiave disputate in ordine di tempo dalla Juve con Rodrigo Bentancur al suo posto con caratteristiche diverse. Ma da qui al termine, come verrà gestito?



