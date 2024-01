Io non avrei dubbi, direi subito Cambiaso, ma alcuni sono sicuro che vi risponderanno Weston. Poi, incalzati da un ‘perché?’, aggiungeranno: “da quando è tornato è un altro McKennie”. Non è una risposta tecnica ma rende bene l’idea del sentimento diffuso nei confronti del texano, specialmente dopo questa raffica di assist: 4 nell’ultimo mese, fra campionato e Coppa. A questi, per raggiungere il totale, va sommato quello contro la Lazio di inizio anno, 5 in tutto. È strano ma questo McKennie ancora a secco esalta di più del McKennie di Pirlo, quello che a fine anno aveva segnato 5 gol in campionato, uno in Champions, e firmato un totale di 3 assist tra Serie A e Coppa Italia. Ma si sa che quando si lotta per lo Scudetto è tutto più bello e ci scappano le favole.