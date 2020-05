Florent da Silva è l'ultimo gioiellino in casa del Lione. Come riporta Calciomercato.com, già mezza Europa ha messo gli occhi su questo talento classe 2003 di origini brasiliane con il contratto in scadenza nel 2021. Tra i club interessati al centrocampista c'è anche la Juventus, che sta seguendo da vicino la trattativa per quello che sarebbe il primo contratto da pro di Florent che piace anche al Milan. Prime proposte rispedite al mittente, il giocatore vuole conoscere in maniera dettagliata i piani e le prospettive per i prossimi due/tre anni.