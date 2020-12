3









Un americano a Roma? No, a Torino. Sì, un altro. Forse. Perché la Juve ha superato tutti per Bryan Reynolds, il terzino classe 2001 dei Dallas - club dov'è esploso l'altro americano bianconero, Weston McKennie - che piace anche a Roma e Cagliari. Paratici è volato in pole superando l'offerta del Bruges mettendo sul piatto 9 milioni di euro, dalle parti filtra ottimismo e l'operazione potrebbe essere chiusa in sinergia col Cagliari, dove Reynolds andrebbe fino a fine stagione perché la Juve non ha più slot liberi per gli extracomunitari.



CHI E' - Terzino destro moderno che attacca e difende, Reynolds corre come un razzo su quella fascia, dribbla e crossa. In 17 presenze in MLS quest'anno ha totalizzato 4 assist: quando parte state sicuri che sul fondo ci arriva quasi sempre. Americano del Texas, nel 2016 è diventato il giocatore più giovane nella storia dei Dallas a firmare un contatto da professionista. Anni? 14. Poco più che bambino. Sì, ma già prometteva bene. E chi aveva puntato su di lui non ha sbagliato, perché quest'anno Reynolds è diventato giocatore-rivelazione della squadra, miglior difensore e miglior giocatore della stagione. Tre premi in uno: "Ma i veri vincitori sono i miei compagni" ha detto il terzino emozionato. Umile e semplice Bryan, grande amico di Weston McKennie che potrebbe ritrovare proprio in bianconero.