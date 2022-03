La Juventus visti i recenti problemi economici del Chelsea ha messo gli occhi sul terzino dei Blues Emerson Palmieri. Stando all'edizione odierna de Il Messaggero i bianconeri non sarebbero i soli, anche la Lazio sarebbe fortemente interessata al giocatore della Nazionale ma attualmente in forza al Lione. Maurizio Sarri avrebbe bisogno di un terzino di ruolo e potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in estate.