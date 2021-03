La vittoria dell'Udinese contro il Sassuolo con il risultato di 2 a 0 ha rilanciato la squadra friulana e il suo allenatore Gotti che fino a pochi mesi fa sembrava destinato all'esonero. L'allenatore dei bianconeri, però, avrebbe esagerato nei festeggiamenti. Secondo quanto riporta ilgazzettino.it, Luca Gotti sarebbe stato multato per aver partecipato ad un festino in un appartamento di Udine. A chiamare le forze dell'ordine sarebbero stati dei vicini: all'interno ci sarebbero state 7 persone: troppe per le vigenti norme anti contagio.