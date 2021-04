Dopo l'intervento di Luciano Moggi, alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati ha partecipato anche l'allenatore Walter Novellino, ex giocatore del Milan peraltro, che ha espresso un'opinione ben precisa sulla Juventus di questa difficile annata: "Non riesco a capire la Juve in questo momento: è amorfa, eppure i giocatori ci sono. Questo continuare a palleggiare da dietro non lo capisco!"



Più di uno spunto da parte di Novellino, il quale critica fortemente, seppur con dichiarazioni molto concise, tutto l'atteggiamento tattico messo in mostra dalla squadra bianconera.